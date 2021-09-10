В столице ограничат работу метро в субботу, 11 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийском" футбольного матча между донецким "Шахтером" и футбольным клубом "Днепр 1". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, перед началом поединка, а также после финального свистка, возможно, будут закрыты на вход и выход станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим.

Читайте также, в столице на час продлилась работа метрополитена в связи с проведением на стадионе "Олимпийский" футбольного матча между сборными Украины и Франции. Такое решение было принято во избежание массового скопления людей на платформах станций, согласно мерам безопасности.

Кроме того, в столичном метрополитене произошел технический сбой. В связи с этим в подземке Киева возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, специалисты уже устранили причины сбоя.

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