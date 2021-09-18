В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, сотрудников горводоканала затянуло в насос, вследствие чего есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Страшная трагедия произошла в Долгинцевском районе. Трое работников получили несовместимые с жизнью травмы во время выполнения работ повышенной опасности и их затянуло в насос.

Отмечается, что правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 272, части 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

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Кроме того, на стройке в Киеве двое рабочих упали в шахту лифта. Один погиб, 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки.