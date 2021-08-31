Под Одессой сорвались с кондиционером и погибли рабочие (видео) [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
В Фонтанке под Одессой рабочие, которые устанавливали в квартире кондиционер, упали с высоты третьего и погибли. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Трагедия произошла в селе Фонтанка Одесского района на ул. Дружбы народов, 14.
Мужчины упали с третьего этажа вместе с кондиционером, который устанавливали и металлической конструкцией. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи. Позднее стало известно, что он также скончался в больнице.
Напомним, что похожая трагедия недавно произошла в Киеве. На жилом массиве Троещина мужчина во время семейной ссоры вытолкнул с балкона седьмого этажа свою сожительницу. Женщина от травм погибла на месте происшествия.
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