Одного пострадавшего доставили в больницу, но он скончался Источник: Укринформ

В Фонтанке под Одессой рабочие, которые устанавливали в квартире кондиционер, упали с высоты третьего и погибли. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Трагедия произошла в селе Фонтанка Одесского района на ул. Дружбы народов, 14.

Мужчины упали с третьего этажа вместе с кондиционером, который устанавливали и металлической конструкцией. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи. Позднее стало известно, что он также скончался в больнице.

Напомним, что похожая трагедия недавно произошла в Киеве. На жилом массиве Троещина мужчина во время семейной ссоры вытолкнул с балкона седьмого этажа свою сожительницу. Женщина от травм погибла на месте происшествия.