В Буче Киевской области скончался 19-летний студент Украинского гуманитарного института - третьекурсник факультета филологии Владимир Сало. Об этом сообщила администрация ВУЗза.

Третьекурсник факультета филологии Владимир Сало днем 13 сентября сделал прививку от коронавируса, а вечером у юноши развился отек легких и острая сердечная недостаточность.

В понедельник, 13 сентября, в 14:30 юноша вакцинировался от коронавируса. До вечера он чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Позже у парня поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники ВУЗа делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Еще час юношу реанимировала бригада скорой помощи. К сожалению, он умер.

Согласно предварительному заключению, причиной смерти стали сердечно-легочная недостаточность, отек легких и острая коронарная недостаточность. Окончательную причину назовут приблизительно через месяц после завершения экспертиз.

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