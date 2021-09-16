В Полтаве на уроке физкультуры умерла школьница [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Полтаве после урока физкультуры в школе умерла 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Трагедия произошла в среду, 15 сентября, в лицее №33 Полтавского горсовета. Ребенку стало плохо на уроке физкультуры, он потерял сознание.
Физрук и школьная медсестра сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую медицинскую помощь.
Девочку доставили в Детскую областную больницу, но к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.
Обстоятельства и причины смерти ребенка выясняет полиция.
Напомним, что в первые дни нового учебного года в Запорожье 14-летнему мальчику стало плохо во время урока. Подросток пережил клиническую смерть, у него произошла остановка сердца.
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