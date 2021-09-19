На испанском острове Пальма (Канарские острова) в Атлантическом океане началось извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей. Об этом сообщает газета El Mundo.

В этом регионе в последнее время наблюдалась повышенная сейсмическая активность - более 22 тыс. подземных толчков. Перед извержением здесь произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Местные власти уже объявили о закрытии лесных троп на острове, из района извержения идет эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Всего из района стихийного бедствия должны эвакуировать около одной тысячи человек - жителей населенного пункта Эль-Пасо и окружающих деревень.

На видеозаписях с места природной катастрофы можно увидеть лаву, пепел и камни, которые вулкан выбрасывает в воздух. Один поток лавы спускался по склону к ближайшим домам.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.

Напомним, что в Японии подводный вулкан создал новый остров.