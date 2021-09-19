На Канарских островах началось извержение вулкана (видео) [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
На испанском острове Пальма (Канарские острова) в Атлантическом океане началось извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей. Об этом сообщает газета El Mundo.
В этом регионе в последнее время наблюдалась повышенная сейсмическая активность - более 22 тыс. подземных толчков. Перед извержением здесь произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Местные власти уже объявили о закрытии лесных троп на острове, из района извержения идет эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Всего из района стихийного бедствия должны эвакуировать около одной тысячи человек - жителей населенного пункта Эль-Пасо и окружающих деревень.
На видеозаписях с места природной катастрофы можно увидеть лаву, пепел и камни, которые вулкан выбрасывает в воздух. Один поток лавы спускался по склону к ближайшим домам.
Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.
Напомним, что в Японии подводный вулкан создал новый остров.
по теме
На думку авторів звіту, саме це спричиняє численні стихійні лиха - лісові пожежі, повені та хвилі спеки.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів.
Найбільше постраждала провінція Сичуань.
Найбільше постраждала провінція Сичуань.
Гора викидає дим, вогонь і потоки лави. Довкола вулкана населених пунктів немає, тож небезпеки виверження не становить.