На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Он начал свою активность ночью. Об этом сообщает новостное агенство Rai News.

Извержение огненной горы случилось в 1:40 по местному времени, а завершилось только в 5 часов утра. Вся активность сопровождалась очень громкими звуками и сильными потоками лавы.

Отмечается, что извержение Этны вызвало сейсмическую активность в районе, магнитудой в 4,5 балла по шкале Рихтера. Известно, что все авиарейсы из аэропорта Катании было принято решение отменить в связи с угрозой попадания пепла пепла в двигатель и ограниченной видимости.

Читайте также, на северо-западе Коста-Рики начал извергаться один из самых крупных вулканов в стране "Ринкон-де-ла-Вьеха". Огненная гора выбросила столб пепла, высотой 3,3 километра. Извержение длилось в течение 3 минут, при этом такая ситуация может стать самой масштабной за многие годы.

Кроме того, в индонезийской провинции Северная Суматра проснулся мощнейший вулкан Синабунг, во время извержения пепел поднялся на высоту около шести километров, извержение произошло около пяти часов утра и длилось примерно 11 минут.

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