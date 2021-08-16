Береговая охрана Японии обнаружила новый остров на территории страны. Оказалось, что он образовался в результате извержения вулкана. Об этом пишет Kyodo News.

Отмечается, что остров был обнаружен в воскресенье, а извержение произошло в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом. Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности.

Новый остров имеет диаметр в 1 километр и по форме напоминает букву "С".

Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все они уже затоплены.

Читайте также, один из самых древних вулканов мира Суфриер, который находится на карибском острове Сент-Винсент, начал активно извергаться. В последние дни огромный вулкан выбросил темные шлейфы пепла на шесть километров в воздух и в четверг вечером на нем стала видна лава.

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