Ковідні хроніки: у світі 350 тисяч нових заражень [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень Ковідом. Близько 6-ти тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань: за вихідні понад 150 тисяч хворих та майже тисячу смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Поліція розганяла їх упродовж кількох годин.
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