У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань: за вихідні понад 150 тисяч хворих та майже тисячу смертей.

У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень Ковідом. Близько 6-ти тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.

У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань: за вихідні понад 150 тисяч хворих та майже тисячу смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Поліція розганяла їх упродовж кількох годин.