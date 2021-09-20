Названы лауреаты премии "Эмми" [ Редактировать ]
Источник: Emmy
В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения главной американской телевизионной премии "Эмми" - сериального аналога "Оскара". Ее ведущими стали комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Главные награды телепремии "Эмми" получили:
- Лучший драматический сериал - "Корона";
- Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо";
- Лучший мини-сериал - "Ход королевы".
Актеры сериала "Корона" Джош ОʼКоннор и Оливия Колман получили награды за лучшие роли в драматическом сериале, а Тобайас Мензис и Джиллиан Андерсон - за лучшие роли второго плана.
Джейсон Судейкис, исполняющий роль Теда Лассо, признан лучшим актером в комедийном сериале. Его партнеры Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм победили в категории лучших комедийных актеров второго плана.
Награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости").
Юэн Макгрегор удостоен приза за лучшую мужскую роль в мини-сериале "Холстон", а Кейт Уинслет - за лучшую женскую роль в мини-сериале "Мейр из Исттауна". Ее партнеры Эван Питерс и Джуллиана Николсон отмечены за лучшие роли второго плана в мини-сериале.
Любопытно, что проекты стримингового сервиса Netflix получили 44 награды 73-й телевизионной премии "Эмми".
Напомним, что в 2020 году главную награду телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники" (Succession) канала HBO. Всего "Наследники" получили семь статуэток "Эмми".
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