В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения главной американской телевизионной премии "Эмми" - сериального аналога "Оскара". Ее ведущими стали комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Главные награды телепремии "Эмми" получили:

Лучший драматический сериал - "Корона";

Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо";

Лучший мини-сериал - "Ход королевы".

Актеры сериала "Корона" Джош ОʼКоннор и Оливия Колман получили награды за лучшие роли в драматическом сериале, а Тобайас Мензис и Джиллиан Андерсон - за лучшие роли второго плана.

Джейсон Судейкис, исполняющий роль Теда Лассо, признан лучшим актером в комедийном сериале. Его партнеры Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм победили в категории лучших комедийных актеров второго плана.

Награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости").

Юэн Макгрегор удостоен приза за лучшую мужскую роль в мини-сериале "Холстон", а Кейт Уинслет - за лучшую женскую роль в мини-сериале "Мейр из Исттауна". Ее партнеры Эван Питерс и Джуллиана Николсон отмечены за лучшие роли второго плана в мини-сериале.

Любопытно, что проекты стримингового сервиса Netflix получили 44 награды 73-й телевизионной премии "Эмми".

Напомним, что в 2020 году главную награду телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники" (Succession) канала HBO. Всего "Наследники" получили семь статуэток "Эмми".