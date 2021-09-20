На территории Украины в 2023 году планируется проведение переписи населения, которая будет проведена максимально технологично. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, подготовка к реализации столь важного проекта начнется в 2022 году. В Министерстве рассказали, что стоимость переписи населения составит 80 миллионов гривен бюджетных средств.

Я не хочу, чтобы правительство осуществило перепись ради переписи. Важно, чтобы был результат. Сейчас служба статистики направила к каждому министерства обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут его сроки, как он будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения.

Отмечается, что Украина перенимает опыт других государств, таким образом прошло обсуждение с американской компанией Apple возможность сотрудничества в этой сфере. Вся необходимая техника была взята в аренду в США.

Читайте также, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал численность населения Украины до 2026 года. В Фонде предположили, что население сократится почти на миллион человек, население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко рассказала, почему украинцев становится меньше. Причин две – это сокращение населения из-за низкой рождаемости и короткая продолжительность жизни.

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