Колишнього посадовця МВС, підозрюваного у вбивствах під час Революції Гідности, арештували на два місяці. Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у лютому 14 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 - зазнали поранень.

В Офісі Генпрокурора ім'я затриманого не називають, але, за даними ЗМІ, це - Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли йому повідомили про підозру.