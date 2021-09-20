Суд Києва обрав запобіжний захід колишньому посадовцю МВС [ Редактировать ]
Колишнього посадовця МВС, підозрюваного у вбивствах під час Революції Гідности, арештували на два місяці. Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у лютому 14 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 - зазнали поранень.
В Офісі Генпрокурора ім'я затриманого не називають, але, за даними ЗМІ, це - Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли йому повідомили про підозру.
по теме
Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За інформацією поліції, тіло виявили в суботу ввечері в будинку його знайомого - військового пенсіонера.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у лютому 14-го року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт.
47-річний засуджений працював консультантом у шведській автомобільній компанії.
Нині Франчетті у слідчому ізоляторі, чекає рішення про екстрадицію його в Україну. Росіянин брав активну участь в анексії Криму Росією 14 року.
Суд Праги заарештував активіста так званої "кримської весни" Олександра Франчетті. Його затримали 12 вересня в аеропорту чеської столиці - на запит України.