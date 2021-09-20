До кінця року. Уряд знову подовжив дію адаптивного карантину в Україні. А вже завтра вирішать - чи переводити всю країну в "жовту зону". Адже кількість госпіталізацій за тиждень зросла наполовину, а нових хворих побільшало на 70 відсотків. За минулу добу - одужало вчетверо менше, ніж заразилося. Найгірша ситуація - на Харківщині й Буковині. Далі йдуть Київ, Одеська й Тернопільська області. Вакциновані на сьогодні 11 з половиною мільйонів українців. З них дві дози отримали менше ніж половина.

Чи готова країна до нової хвилі епідемії, з'ясовували наші кореспонденти.

На Буковині для лікування хворих на ковід розгорнули вже понад тисячу ліжок. Звичайні палати й реанімації заповнені більше ніж на 60 відсотків. А кількість госпіталізованих збільшується щодня упродовж останніх двох тижнів. Бувало, що до лікарень області потрапляли майже сто хворих за добу.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Навантаженість на медичну систему зараз досить серйозна. Ми постійно перепрофільовуємо ті відділення, які знаходяться в наших госпітальних базах і постійно додаємо нові ліжка.

Як і вся Україна, Чернівецька область уже в середу може перейти в "жовту" зону епіднебезпеки. Це означає, що у громадському транспорті зможуть одночасно їхати стільки пасажирів, скільки сидячих місць. А заклади харчування, спортзали та кінотеатри обслуговуватимуть у рази менше відвідувачів. Чернівчани від обмежень не в захваті, але готові до них.

Євгенія, жителька Чернівців:

Уже так надоїли, що вже, знаєте, деякі люди плюнули й ходять без маски. Уже надоїло. Як, не вийти, не…і прививку ту боюся робить, бо вже в возрасті.

Віктор, житель Чернівців:

В принципі люди самі спровокували те, що з "зеленої" нас віднесли до "жовтої".

Аріна, жителька Чернівців:

Ми всі хочемо бути здоровими. Тому я вважаю, що хай краще "жовта" зона, ніж буде "червона", і все закриється. Все ж робиться для нашої безпеки.

Тим паче, що боятися є чого. Лише за минулу добу коронавірус забрав життя одинадцятьох буковинців.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Такі показники ми мали при пікових навантаженнях - березень, квітень місяць, при пікових навантаженнях. А я думаю, що ми ще до пікових взагалі навіть ще не дійшли.

На порозі пікових навантажень і Рівненщина. Принаймні місцеві медики заявляють про спалах хвороби. В області, за даними Міністерства охорони здоров'я, найвища динаміка госпіталізації - понад 87 відсотків.

Олег Вівсянник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА:

Ми маємо госпіталізацій важких пацієнтів щодня понад двадцять осіб по службі екстреної медичної допомоги. На жаль, коефіцієнт тих, що звертаються за медичною допомогою і тих що захворіли значно нижчий від тих, що одужують щодня.

В інфекційне відділення центральної лікарні Рівного швидкі щодня доправляють з десяток хворих.

Галина Максимчук, завідувачка інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні:

80 відсотків з тих всіх людей це за 70 років, але є в нас випадки й все-таки молодих людей - 35-45 років, які так само мають дуже активний розвиток з гіпертермією, з дихальною недостатністю. І саме в них ми підозрюємо штам "дельта".

На Рівненщині для ковідних хворих уже зарезервували понад тисячу двісті ліжок у дев'яти лікарнях.

Зросла кількість хворих і на Харківщині. За останній тиждень - удвічі. Минулої суботи в регіоні зафіксували 610 випадків зараження - це вдвічі більше, ніж в інших регіонах. До лікарень потрапляє набагато більше людей, ніж має бути в зеленій зоні.

Любов Махота, гендиректор Харківського лабораторного центру:

Також ми маємо один з індикаторних показників, який стосується госпіталізації, це динаміка госпіталізацій. От по цьому показнику Харківщина уже четвертий день поспіль перевищує критичний рівень. Критичний рівень 50%, на сьогодні ми маємо 75 відсотків.

Медики впевнені - в регіоні вирує штам "Дельта". Він більше вражає молодих людей. Третина хворих по Харкову - молоді люди до 30 років. З початком навчального року вже захворіли понад сто двадцять учнів і 50 вчителів. За новими карантинними обмеженнями, у школах мають працювати не менше ніж 80 відсотків повністю щеплених педагогів. Наразі цей показник не дотягує й до 20. Епідеміологи наполягають - час посилювати карантин.

Любов Махота, гендиректор Харківського лабораторного центру:

Звичайно, розслабилися, і крім посилення контролю за носіння масок, за дотриманням дистанції, необхідно вводити й вже додаткові обмеження, які відповідають "жовтій" зоні епіднебезпеки.

Загалом поки що вся Україна перебуває в "зеленій" зоні. Але ситуація може кардинально змінитися за лічені дні. Наступний - "жовтий" карантинний рівень по всій країні можуть запровадити вже завтра на засіданні Державної комісії ТЕБ та ЕНЕС. Жорстких обмежень він не передбачає - до того ж певні пільги матимуть вакциновані громадяни.