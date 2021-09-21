Роботи підрядник ще не завершив, а правоохоронці вже підозрюють, що на будівництві нажилися.

У селі Медведівка на Черкащині вже рік не можуть здати в експлуатацію амбулаторію, в яку держава вклала понад 9 мільйонів гривень. Роботи підрядник ще не завершив, а правоохоронці вже підозрюють, що на будівництві нажилися.

І доки триває слідство, жителі навколишніх сіл ходять лікуватися в старе приміщення амбулаторії, де немає елементарних вигод.

Ось так щоранку медична сестра Медведівської амбулаторії вносить в електронну карту дані пацієнтів. Ніна Андріївна теж помітно нервує. Каже, через старий комп'ютер кожен прийом перетворюється на справжню муку.

Ніна Сухат, пацієнтка амбулаторії:

Я ждала один раз 30 хвилин, а потім встала і пішла, скупилась в магазині, прийшла … а тут не стало Інтернету і я з тим пішла додому.

Та старий в амбулаторії не тільки комп'ютер, а й саме приміщення. Закладу вже понад пів століття. Умови для прийому пацієнтів - спартанські: у деяких кабінетах відсутня вода, немає вбиральні. Та й обладнання на "ладан дихає".

Людмила Тараненко, сімейна медсестра амбулаторії Медведівської ОТГ:

Приходить хворий і ти інколи не знаєш чим допомогти …точніше, розумієш чим, але не маєш чим. Апаратура дуже стара - її вже давно пора списувати.

А це вже нове приміщення для амбулаторії, зведене поряд з нуля. Його почали будувати ще 2018-го, за замовленням попередніх очільників ОТГ. Тут є все, запевняє нинішній керівник управління охорони здоров'я - від душової до власної лабораторії із сучасним обладнанням. Та вже рік будівлю не можуть здати в експлуатацію, від цього потерпають жителі щонайменше п'яти навколишніх сіл.

Петро Лисенко, начальник відділу освіти, охорони здоров'я Медведівської сільської ради:

На даний момент люди, щоб зробити лабораторний аналіз, їздять в Чигирин і роблять там, звичайно, не безоплатно, аналіз крові і сечі.

У будівництво цієї амбулаторії вклали понад 9 мільйонів гривень державної субвенції, і це при тому, що підрядник до кінця так і не завершив робіт. Залишилося ще опорядкувати територію та встановити пандус. Крім того, вже рік правоохоронці розслідують по цьому об'єкту провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Весь цей час тривають будівельні експертизи, і робіт ніхто не відновлює.

Антон Греков, начальник відділу Черкаської обласної прокуратури:

Перевіряється факт перевищення, не встановлено факт перевищення. Коли буде підозра, тоді буде встановлено факт перевищення. На сьогоднішній день перевіряється можливе завищення вартості виконаних робіт.

Так само по області зараз перевіряють ще понад два десятки новозбудованих сільських амбулаторій. Деякі ОТГ на свій страх і ризик таки прийняли об'єкти в експлуатацію - і ті почали працювати. Та в Медведівській громаді вирішили все ж таки зачекати завершення розслідування.