Во вторник, 21 сентября, в Украине похолодает. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В северных областях температура снизится до +6 градусов. Ночью показатели на градусниках опустятся до +3 +6. В северной, восточной и южной части страны пройдут дожди.

В Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди на протяжении всех суток.

На Западе температура воздуха днем составит +6 +13 градусов, ночью +3 +7. Осадков не прогнозируется, синоптики обещают ясную и солнечную погоду.

В восточных областях днем температура воздуха составит +10 +17, а ночью упадет до +5 +9 градусов. В Донецкой и Харьковской области дождливо.

В южной части прогнозируются местами осадки. Дожди пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в г. Симферополь. Температура будет достигать + 12 +18 днем, а ночью снизится до +6 + 12.

В центре страны ясно и без осадков, столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью упадут до +4 +7 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют дождь в течение всех суток. Температура воздуха составит днем +7 +9 градусов, а ночью +4 +6.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение. В Киеве и Киевскую область накроет сильный ветер, порывы ветра также будут составлять 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

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