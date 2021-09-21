В Україні скоро почнуть діяти нові карантинні правила для закладів [ Редактировать ]
Усі області України зараз перебувають у "зеленій" зоні адаптивного карантину. Але вже завтра можуть запровадити "жовту".
Остаточне рішення має сьогодні ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас запрацюють нові правила, які послаблюють обмеження для закладів, у яких вакциновано першою дозою не менше як 80% персоналу.
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