В городе Приморск, который находится в Бердянском районе Запорожской области, мужчина взорвал дом во время попытки покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Таким образом, после детонации здание рухнуло, а 60-летний мужчина получил травмы, однако он все-таки выжил и был доставлен в местное медучреждение с травмами.

Мужчине, 1961 года рождения, оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, доведение до самоубийства.

Читайте также, в городе Калуш (Ивано-Франковская) область взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина. жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Кроме того, в Днепре жилой дом протаранил грузовик "КАМАЗ", часть дома обрушилась. Владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.

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