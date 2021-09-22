Штати заявили, що коронавірус – найсмертоносніша епідемія в історії країни [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували майже півмільйона заражень Ковідом. Понад 8 тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - Велика Британія, Туреччина і США.
У Штатах вже заявили: ковід став найсмертоноснішою епідемією в історії їхньої країни. Загиблих - більше, ніж від іспанського грипу сто років тому. І це при тому, що вакциновано понад 80 % населення. В Ізраїлі нарощують вакцинацію третьою додатковою дозою. Її отримала майже третина громадян. А Бразилія та Аргентина хочуть виготовляти власну вакцину на базі "Модерни", щоб задовольнити попит в Латинській Америці.
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Одужали - удвічі менше. А померли від ускладнень - майже двісті.
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