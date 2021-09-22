В Україні повністю вакциновані майже 5 мільйонів 250 тисяч людей [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу понад 6,5 тисяч нових інфікувань Ковідом. Одужали 2 тисячі. Померли 105 людей.
Найбільше нових заражень у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях і Києві. Щепили проти Ковіду напередодні 116 тисяч українців. Повністю вакциновані майже 5 мільйонів 250 тисяч.
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