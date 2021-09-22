В США призвали Россию в ближайшее время увеличить поставки газа через Украину [ Редактировать ]
Старший советник Госдепартамента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, у Европы запасы газа ограничены.
"Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это. Поэтому если это правда, ей следует сделать это (поставлять газ, - ред.) как можно быстрее через территорию Украины", - заявил Хохштейн.
Он заявил, что беспокойство вызывает то, что российская сторона отказалась бронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь.
Представитель Госдепа считает, что это политический шаг, который связан с планами России в скором времени завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".
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