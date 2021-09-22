В Кремле отреагировали на покушение на Шефира [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на покушение на Сергея Шефира - помощника президента Украины Владимира Зеленского. Он отрицает причастность России к этому событию.
Песков опровергает версию о "российском следе".
"С реальным положением дел ничего общего не имеет", - сказал он в ответ на версию о причастности России к покушению.
Песков также добавил, что заявления украинских политиков версии о "российском следе" можно объяснить экзальтированным эмоциональным состоянием.
Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.
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