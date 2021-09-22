Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на покушение на Сергея Шефира - помощника президента Украины Владимира Зеленского. Он отрицает причастность России к этому событию.

Песков опровергает версию о "российском следе".

"С реальным положением дел ничего общего не имеет", - сказал он в ответ на версию о причастности России к покушению.

Песков также добавил, что заявления украинских политиков версии о "российском следе" можно объяснить экзальтированным эмоциональным состоянием.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.