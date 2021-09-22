Медичний прорив! В Україні вперше пересадили серце - дитині, а легені - дорослому. Операції провели львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва. Загалом - було чотири бригади. Як минули надскладні операції? І як почуваються пацієнти, розкаже Христина Гашенко.

Львівська лікарня швидкої допомоги. У реанімації 13-річний Максим із Волині. У нього два місяці тому стався інсульт. Потрібна термінова пересадка серця.

Іван Міськів, медичний директор з анестезіологічної роботи Лікарні швидкої допомоги м. Львів:

В дитини кардіоміопатія. Це проблема, яка не дозволяє жити далі без трансплантації серця. Пацієнт уже знаходиться тривалий час на препаратах, які стимулюють серцевий викид, допомагають серцю працювати, але, на жаль, вони не дієві.

Максима обстежують та готують до операції. Провести трансплантацію серця допомагають медики з Києва.

Борис Тодуров, кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України:

У нас сердце взрослого донора. Сегодня впервые пришиваем ребенку, 13-летнму. И у нас есть большое несовпадение по размеру и диаметрам сосудов. По этому приходится адаптировать.

Донором став п'ятдесяти чотирирічний чоловік, який помер від інсульту.

Операція тривала чотири години. І ось момент початку нового життя. На моніторі кардіографа з'явилися імпульси серцебиття хлопця.

Ви бачите на кардіограмі?

Зараз Максим почувається добре. Найбільше хлопця цікавить, хто дав йому шанс на життя.

Так-то теперь будешь ходить, прыгать. И уже не будешь лежать, как раньше. - Можна дізнатись, чиє серце б'ється - Мужчины.

Тетяна і Роман, батьки Максима:

Велике спасибі. Це люди з великим серцем. Дякуємо. Що дали серце для нашого сина.

А в сусідній операційній медики вперше в Україні пересаджують легені п'ятдесяти шестирічному львів'янину. Допомагають хірурги з Польщі, які цього року вже провели майже чотири десятки таких трансплантацій.

Трансплантація легень тривала майже пів доби. І ось момент успішного закінчення операції. Своїх емоцій медики не приховують.

Трансплантація легень - одна з найскладніших операцій. До неї львівські медики готувалися півтора року. Неодноразово стажувалися в колег за кордоном.

Олег Самчук, генеральний директор лікарні швидкої допомоги м. Львів:

Українські лікарі за допомогою, з польськими лікарями, пересадили перші легені в Україні й дай Боже, щоб вони були успішними, щоби це були не останні легені, щоб їх було 100, 200 в рік пересадок, щоб наші люди не їхали за кордон.

Пацієнти після пересадки органів почуваються добре. Результатом медики задоволені.

На пересадку легень у черзі лише цієї лікарні - 20 людей. Серця потребують майже 60 пацієнтів. Лікарі впевнені, за кордон на операції їхати їм не доведеться. Як і платити за них. Усе відшкодує держава.

Олег Самчук, генеральний директор лікарні швидкої допомоги м. Львів:

Українці будуть лікуватися в Україні. Ми скоротимо цей інтервал і проміжок між нами й світовою медициною так, щоб ми були на рівні з Європейською медициною, і ми будемо, думаю, навіть через років 3-4 обганяти інші каїни Європи.

Окрім трансплантації серця та легень у лікарні швидкої допомоги вперше посмертно вилучили рогівку ока. Операцію планують провести вже найближчим часом.