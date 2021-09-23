США пожертвують "Файзер" іншим країнам [ Редактировать ]
Сполучені Штати пожертвують ще 500 мільйонів доз протиковідної вакцини "Файзер" іншим країнам.
Перші постачання планують на січень. Штати вже вклали понад 15 мільярдів доларів у глобальну боротьбу з коронавірусом і пообіцяли виділити іншим країнам мільярд доз загалом. Понад 160 мільйонів бідні країни вже отримали влітку.
Джо Байден, Президент США:
Сполучені Штати готові пожертвувати ще пів мільярда доз "Файзера" країнам з низьким та середнім рівнем доходу по всьому світу. Ці партії ми плануємо передати їм протягом наступного року.
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