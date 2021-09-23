Украину всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Источник: Главный центр специального контроля
Утром 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его зафиксировали в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Подземные толчки сильнее всего ощущались около Чорткова Тернопольской области. Также колебания земной коры почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.
По классификации сегодняшнее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Висящие предметы сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.
В последний раз землетрясения в Тернопольской области зарегистрированы 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019-го. Тогда сила толчков составила 2 балла по шкале Рихтера.
Напомним, что 19 сентября в Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.
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