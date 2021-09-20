На Донбассе произошло землетрясение: что известно [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.
Эпицентр землетрясения находится в Добропольском районе Донецкой области, 12 км к юго-западу от города Доброполье. Землетрясение могло ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.
Последнее землетрясение в Донецкой области было зарегистрировано 07 августа 2020 года с магнитудой 2,9.
Напомним, что на испанском острове Пальма (Канарские острова) в Атлантическом океане началось извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей.
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