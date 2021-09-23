Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархов - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение Верховной Радой его законопроекта об олигархах. Парламент сегодня окончательно поддержал этот документ.
Об этом сообщается в заявлении главы государства в Twitter.
Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку этого законопроекта.
"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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