Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение Верховной Радой его законопроекта об олигархах. Парламент сегодня окончательно поддержал этот документ.

Об этом сообщается в заявлении главы государства в Twitter.

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку этого законопроекта.

"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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