Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента - WSJ [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Первый телефонный звонок на посту президента США Джозеф Байден сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако она проигнорировала этот звонок. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на советников. При этом не уточняется, чьи именно это советники.
Джо Байден вступил в должность 20 января 2021 года. Беседа с канцлером ФРГ рассматривалась главой Белого дома как символ и сигнал возвращения к трансатлантической стабильности после эпохи Трампа.
У канцлера Германии были другие планы. Она отклонила предложение звонка в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином.
Таким образом Меркель отвергла "протянутую руку" Вашингтона и попросила своих помощников назначить другую встречу. Разговор состоялся в понедельник, 25 января, когда канцлер ФРГ вернулась на работу.
В итоге первым, кому позвонил Байден, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С ним глава США поговорил 23 января.
Как сообщали "Подробности", недавно канцлер Германии Ангела Меркель назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Утім, попри те, що вибори на носі, прощатися з Ангелою Меркель ще зарано. Переможцю голосування треба буде сформувати коаліцію і цей процес може затягнутися аж до Нового року.
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