Эксперты назвали мощнейший процессор в мире [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
До выхода первых процессоров Intel на микроархитектуре Alder Lake осталось несколько месяцев, но несколько инженерных образцов оказались на китайском рынке. Новинками уже успели воспользоваться энтузиасты и показали первые тесты грядущего процессора Intel Core i9-12900K.
Последняя утечка показывает, что флагман 12-го поколения Intel Core i9-12900K легко обошел AMD Ryzen 9 5950X в многоядерном тесте Cinebench R23.
Образец Core i9-12900K был протестирован в Ashes of the Singularity и результаты оказались на 39% лучше, чем у ближайшего аналога от AMD.
Результатами поделился пользователь Twitter hw_reveal. Программа-бенчмарк выдала результат в 30 549 баллов в тесте Cinebench R23 util-core.
CB 30000+— REHWK (@hw_reveal) September 16, 2021
5.3G / 24 Threads
DDR5 / PCIe 5.0
Should be i9-12900K w/Z690 AORUS Ultra?@tomshardware @VideoCardz @TweakTown @wccftech @TechPowerUp pic.twitter.com/P5q3tFi5hq
Этот результат делает флагман Alder Lake быстрее, чем стандартный, не разогнанный Ryzen 9 5950X, который способен набрать лишь около 28 000 баллов в том же тесте. Даже 32-ядерный серверный Threadripper 2990WX от Team Red может набрать около 29700 баллов.
Следует отметить, что разогнанный Ryzen 9 5950X в сочетании с лучшей оперативной памятью DDR4 может легко набрать более 31 000 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23. Тем не менее, это не делает предполагаемый результат 12900K менее впечатляющим.
Результат Cinebench R23
Интересно, что в тестовую систему входит Gigabyte Z690 AORUS Ultra и 32 гигабайта памяти DDR5-5200. Образец Alder Lake, похоже, способен работать на частоте до 5,3 ГГц.
Если недавно просочившаяся информация о розничных ценах на Alder Lake сохранится и эти результаты будут показателем производительности, которую ожидают от флагманского процессора Intel 12-го поколения, "синяя команда" вполне может иметь в своих руках победителя на ближайший год.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как память для компьютеров стремительно обесценивается.
по теме
Тесты показывают, что у Intel появятся многообещающие процессоры, но очень дорогие и горячие
Цены на DRAM не только стабилизировались, но и в ближайшие месяцы снизятся в среднем на 3% в результате переизбытка
Эксперты сравнили два смартфона и высказали мнение о том, стоит ли обновляться до iPhone 13
V10 – это флагманская память, разработанная HP с использованием высококачественных материалов. Каждое обновление серии V преподносит пользователям разные сюрпризы
Специальная подвижная конструкция оптико-механической клавиатуры ноутбука обеспечивает удобство в работе и эффективное охлаждение