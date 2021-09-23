До выхода первых процессоров Intel на микроархитектуре Alder Lake осталось несколько месяцев, но несколько инженерных образцов оказались на китайском рынке. Новинками уже успели воспользоваться энтузиасты и показали первые тесты грядущего процессора Intel Core i9-12900K.

Последняя утечка показывает, что флагман 12-го поколения Intel Core i9-12900K легко обошел AMD Ryzen 9 5950X в многоядерном тесте Cinebench R23.

Образец Core i9-12900K был протестирован в Ashes of the Singularity и результаты оказались на 39% лучше, чем у ближайшего аналога от AMD.

Результатами поделился пользователь Twitter hw_reveal. Программа-бенчмарк выдала результат в 30 549 баллов в тесте Cinebench R23 util-core.

Этот результат делает флагман Alder Lake быстрее, чем стандартный, не разогнанный Ryzen 9 5950X, который способен набрать лишь около 28 000 баллов в том же тесте. Даже 32-ядерный серверный Threadripper 2990WX от Team Red может набрать около 29700 баллов.

Следует отметить, что разогнанный Ryzen 9 5950X в сочетании с лучшей оперативной памятью DDR4 может легко набрать более 31 000 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23. Тем не менее, это не делает предполагаемый результат 12900K менее впечатляющим.

Результат Cinebench R23

Интересно, что в тестовую систему входит Gigabyte Z690 AORUS Ultra и 32 гигабайта памяти DDR5-5200. Образец Alder Lake, похоже, способен работать на частоте до 5,3 ГГц.

Если недавно просочившаяся информация о розничных ценах на Alder Lake сохранится и эти результаты будут показателем производительности, которую ожидают от флагманского процессора Intel 12-го поколения, "синяя команда" вполне может иметь в своих руках победителя на ближайший год.

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