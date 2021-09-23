С начала 2021 года цены на оперативную память росли в течение 6 месяцев и достигли пика в июне. Но похоже, что эта тенденция вот-вот изменится.

Производители компьютеров и серверов теперь не испытывают дефицита комплектующих и нарастили достаточно запасов на длинный срок вперед, поэтому цены, вероятно, снизятся в результате избытка предложения.

Последний рыночный отчет TrendForce повествует о том, что цены на DRAM не только стабилизировались, но и в ближайшие месяцы снизятся в среднем на 3% в результате избыточного накопления запасов.

Оперативная память будет только дешеветь

В отчете отмечается, что, если текущая ситуация сохранится, поставки памяти замедлятся в IV квартале, поскольку клиенты DRAM накапливают более высокий, чем ожидалось, уровень запасов DRAM, а поставщики DRAM сейчас переполняются памятью, ожидающей доставки.

Это резко контрастирует с ситуацией, наблюдавшейся в первые два квартала, когда глава Micron предупредил, что нехватка DRAM угрожает повышением цен.

Изменение цен на компьютерную память за последние месяцы

По мере того, как все больше людей уходят на удаленную работу, спрос на компьютеры, планшеты и смартфоны остается относительно стабильным, но большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что в ближайшие годы он замедлится.

Тем не менее, рыночные условия могут измениться в любое время. И этот отчет не дает нам никаких подсказок о ценах на оперативную память нового поколения – DDR5.

В предыдущем анализе TrendForce подсчитала, что в 2022 году средняя цена памяти DDR5 будет примерно на 30% выше, чем у памяти DDR4.

Кроме того, доступность видеокарт и многих других электронных устройств и их стоимость зависят не только от чипов. Например, сейчас труднее всего найти даже многослойный керамический конденсатор.

И теперь, когда цены на редкоземельные металлы стремительно пошли вверх, любая электроника имеет высокие шансы подорожать в ближайшем будущем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как видеокарты падают в цене из-за "репрессий" в Китае.