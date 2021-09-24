Социальная сеть Twitter сделал общедоступной функцию, которая разрешает отправку денежные вознаграждения любимым блогерам сервиса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что авторы смогут получать "чаевые" в биткоинах.

Функция финансовой поддержки уже работает на устройствах с операционной системой iOS, в ближайшие недели ей смогут воспользоваться и владельцы Android. Также указывается, что соцсеть не будет получать проценты от отправки денежных средств.

При этом функция будет доступна пользователям, которые старше 18 лет.

Отправить вознаграждения можно будет тем блогерам, которые подключили эту функцию, у них в профиле будет отображаться специальный значок. При нажатии на него надо будет выбрать приложение, через которое будут переведены деньги. Отправлять биткойны можно с помощью платежного приложения Strike.

Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.

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