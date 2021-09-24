Іспанія потерпає від повеней: фермери повідомлять про збитки на 8 мільйонів євро [ Редактировать ]
Іспанія потерпає від злив, а в результаті - й від повеней. Сильні дощі накрили західні та південні регіони країни. Найбільше постраждали Балеарські острови.
Багато автомагістралей - затопило, залізничне сполучення працює з перебоями. Місцями випав навіть град. Негода знищила врожай винограду, посівів хурми та цитрусових. Місцеві фермери повідомлять про збитки на 8 мільйонів євро.
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