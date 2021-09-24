В городе Вольнянск, который находится в Запорожской области, в детском саду произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Службы Безопасности Украины.

В результате происшествия пострадали 9 детей дошкольного возраста из трех групп. Родители начали приезжать в медучреждения с 19 по 22 сентября 2021 года. У них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры, тошнота и диарея, в связи с чем у них была диагностирована острая кишечная инфекция.

Отмечается, что нескольким детям оказывали помощь в Вольнянской многопрофильной больнице, однако сейчас все пострадавшие лечатся в домашних условиях, все они находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока.

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Кроме того, в спортивно-оздоровительном комплексе города Хыров (Львовская область) произошло массовое отравление детей, в больницу попали 17 несовершеннолетних. медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести, дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту и диарею.

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