Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало новую вакцину от шведско-британской компании AstraZeneca. Она разработана на классическом вирусном векторе.

Об этом пишет NEWSru.

Препарат, получивший название Vaxzervia, отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК. Его будут применять во время вакцинирования пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.

Читайте также, в ближайшее время Кабинет министров Украины должен ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. В Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.

Кроме того, на территории Украины со средины сентября 2021 года упали темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Первую дозу получили почти 400 тысяч человек, двумя дозами иммунизировали более 348 тысяч граждан.

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