На территории Украины со средины сентября 2021 года упали темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за неделю в стране от коронавируса привили 745 904 человека. Первую дозу получили почти 400 тысяч человек, двумя дозами иммунизировали более 348 тысяч граждан.

745 904 лица привито против COVID-19 за неделю (с 13 сентября по 19 сентября 2021) в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 397 274 человека, 2 дозой - 348 630 человек.

Отмечается, что за минувшую неделю было сделано 921 443 прививки. Примерно такие же недельные показатели держались с начала августа.

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Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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