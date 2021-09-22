Обязательная вакцинация: названы новые сроки [ Редактировать ]
В ближайшее время Кабинет министров Украины должен ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что в Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.
Так, сообщается, что обязательная вакцинация будет введена в ближайшую неделю.
Еще должен быть сформирован список профессий. В процессе. В недельный срок.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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