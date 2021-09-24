Экипаж новой миссии Crew Dragon Inspiration 4, который состоит из гражданских лиц, запечатлел невероятные кадры планеты Земля через иллюминатор. Об этом сообщает портал Space.com.

90-секундные кадры были запечатлены пилотом миссии Сиан Проктор. В это время другие члены экипажа поднимают затворку круглого иллюминатора.

После этого перед астронавтами открылся вид на Землю с высоты 590 км, что выше, чем когда-либо летал Crew Dragon.

Отмечается, что космический челнок Crew Dragon, который впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, вернулся на Землю через три дня.

Ранее мы писали что, американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно вернулся с Международной космической станции на Землю. Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе близ американского штата Флорида в 9:57 по Киеву.

Кроме того, американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Первый туристический полет Crew Dragon к МКС состоится не раньше конца 2021 года.

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