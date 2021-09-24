Известная певица Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке впервые за долгие годы. В новой композиции под названием "Бачила" артистка поделилась своими переживаниями.

Артистка сама написала лирическую песню, которая по-особенному трогательно раскрывает внутренний мир певицы.

"Каждая история любви - особенная и неповторимая. В этом и есть ее смысл - проживать, отдавать, чувствовать, быть живым", - написала Ани Лорак у себя в Instagram.

Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.

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