Ани Лорак впервые за долгие годы выпустила песню на украинском языке (видео) [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке впервые за долгие годы. В новой композиции под названием "Бачила" артистка поделилась своими переживаниями.
Артистка сама написала лирическую песню, которая по-особенному трогательно раскрывает внутренний мир певицы.
"Каждая история любви - особенная и неповторимая. В этом и есть ее смысл - проживать, отдавать, чувствовать, быть живым", - написала Ани Лорак у себя в Instagram.
Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Супруг известной певицы Натальи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал на своей странице в Instagram новое "жаркое" видео
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам себя в новом образе
По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его юрист
В больнице пришел в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил бойню в Пермском государственном университете
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил официальный курс