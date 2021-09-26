Осінні карантинні кольори: вся Україна вже тотально пожовтіла, попереду - почервоніння! І в тому, що воно буде, вже не сумнівається ніхто: ані лікарі, ані чиновники МОЗу. Ковідна статистика цього тижня стрімко злетіла в гору. У четвер - було більше 9-ти тисяч інфікованих.

Вся країна стала жовтою, а деякі регіони - взагалі помаранчеві. Школи масово перевели на дистанційку, через невакцинований персонал. А в уряді заговорили про обов’язкове щеплення для представників певних професій. Тож кому не залишать вибору? Яка ковідна ситуація в країні зараз? І які перспективи? Галина Якушко про все докладно.

Ковід повертається!

Володимир Вовчук, заступник директора Центральної міської клінічної лікарні:

Хворі поступають важкі, кисневозалежні.

Лікарні знову переповнені.

Микита Калашников, завідувач відділення для надання медичної допомоги хворим на COVID Харківської обласної лікарні:

Велике навантаження.

Школи закриваються на карантин.

Оксана Косар, учителька початкових класів Чернівецької спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №6:

Хто може з учителів, той вакцинується, але ж всі є людьми і, можливо, не всім можна вакцинуватися.

А влада обмірковує обов'язкову вакцинацію.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах.

Тож як зарадити новому локдауну?

Харків. Місцева ковідна лікарня. Хворі лежать уже навіть у коридорах.

Наталія Попова, волонтерка:

Потому что в палатах физически не хватало мест.

За дві доби до лікарні надійшли більше ніж 60 тяжкохворих. А в реанімації, розрахованій на 14 ліжок, перебувають уже 18 пацієнтів.

Володимир Ярош, директор Харківської обласної клінічної лікарні:

Естественно, что нагрузки были пиковые. И для того, чтобы правильно осуществлять сортировку пациентов, было принято такое решение относительно нетяжёлых пациентов, то есть размещать, которые не требовали кислородной поддержки и потокового кислорода, размещать в коридоре.

Хворих із Харкова вже відправляють до найближчих районів.

Не краща ситуація і в західних регіонах. На Прикарпатті лише за тиждень кількість хворих збільшилась на 60 відсотків. І продовжує зростати. А разом із цим і показник госпіталізації. В Івано-Франківській центральній лікарні щодня по 30 нових пацієнтів.

Володимир Вовчук, заступник директора Центральної міської клінічної лікарні:

Ми маємо на нині 35 кисневозалежних хворих, кожен третій - кисневозалежний. Тому важкі поступають хворі.

Два ковідних відділення - повністю заповнені. На вихідних заново облаштували ще одне - на сорок місць.

Володимир Вовчук, заступник директора Центральної міської клінічної лікарні:

Наступне відділення будемо розгортати. Але це не безрозмірно. Якщо буде кількість хворих більша, то знову будуть великі труднощі для нас.

Додаткові відділення перепрофільовують і в інших медзакладах міста.

У сусідньому Закарпатті кількість хворих теж зростає в геометричній прогресії.

Михайло Поляк, директор Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Начала зростати і смертність. Майже кожного дня, кожну добу ми відмічаємо, що помирають дві-три особи. Що стосується хто помирає, помирають у більшості випадків це люди за 50, особливо за 60 років.

Щодня в Україні реєструють мінімум шість тисяч нових хворих. З четверга вся країна перейшла в "жовту зону".

Карантинний аксесуар, який останнім часом масово ігнорували, повертається. У транспорт чи в приміщення можна зайти лише в масці. При цьому всім закладам дозволили працювати. Але з певними вимогами. У ресторанах - не більше ніж по чотири людини за столиком, відстань між ними - мінімум півтора метра. Щодо кінотеатрів і театрів, то тут у залі може бути лише половина глядачів.

У спортзалах - один відвідувач на десять квадратних метрів. Масові заходи - лише з дистанцією. Але! Цей карантин відрізняється від інших. Найперше, бонусами для вакцинованих. Усі ці обмеження скасовуються для тих, хто зробив хоча б одне щеплення. Для послаблень у "червоній зоні", зазначу, треба дві дози.

Крім того, МОЗ хоче запровадити обов'язкову імунізацію. Щоправда, лише для певних професій і галузей. Конкретний список тих, для кого щеплення буде необхідним, обіцяють оприлюднити згодом. Але вже відомо, що, найімовірніше, уникнути вакцинації не вдасться педагогам і чиновникам. Зокрема, працівникам міністерств та місцевих адміністрацій.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Такий підхід передбачено законодавством, зокрема статтею 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб, передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інфекціних хвороб.

Європейський суд з прав людини підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах.

А невакциновані - вважай, закриті. Тисячі шкіл по всій Україні з вівторка перейшли на дистанційку. Але лише ті, де щеплено менше ніж 80 відсотків персоналу. За даними МОЗу, лише трохи більше половини українських педагогів підставили плече під укол. Найбільше - в Київській області. В Івано-Франківській в офлайні залишилася лише третина всіх закладів. На Рівненщині та Одещині - лише половина.

Івано-Франківських освітян стимулюють грошима. Мер пообіцяв по тисячі гривень премії кожному, хто зробить щеплення. А ще..

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Перший заклад, який досягне ста відсотків, отримає мільйон гривень на інфраструктуру і розвиток школи.

У Рівному, щоб не йти на дистанційку, вчителів вакцинували прямо у школі.

Людмила Грекул, директорка Рівненської ЗОШ №1 ім. Володимира Короленка:

Свідомість і ми про це говорили, ми про це розказували. Проблема, не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками, бо технічні працівники були переконані чомусь, що це важко, що це погано переноситься.

Схожа ситуація і в Чернівецькій області. Більшість викладачів тут вакциновані, а от технічні працівники - оголосили бойкот імунізації. Учителі кажуть - хочуть працювати у звичному режимі й не переходити на онлайн-навчання, бо, по-перше, не в усіх учнів є на ці потреби технічні засоби. А по-друге, діти тільки почали звикати до очних уроків. Перехід на дистанційку - черговий стрес.

Оксана Косар, учителька початкових класів Чернівецької спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №6:

Хто може з учителів, той вакцинується, але ж всі є людьми і, можливо, не всім можна вакцинуватися.

Але найбільше пощастило учням молодшої школи. Навіть у "невакцинованих школах" вони вчитимуться очно. Що ж до дитсадків, то вони будуть відчинені, доки регіон не перейде до "червоної карантинної зони". А такий сценарій - цілком імовірний. Бо вже зараз мінімум 5 областей відповідають помаранчевому рівню.

І поки українці не почнуть згадувати про елементарні правила запобігання ковіду - маска на обличчі, а не в кишені чи на підборідді, дотримання соціальної дистанції, - загроза чергового локдауну неминуче нависатиме над Україною. Такий сценарій може реалізуватися вже в листопаді.