Пермський стрілець прийшов до тями в лікарні [ Редактировать ]
Масовий розстріл в Пермському університеті. Це стало найгучнішою новиною тижня не лише в Росії.
Це вже другий за цей рік подібний злочин. Навесні криваву бійню в школі Казані влаштував колишній учень. Цього разу - студент-першокурсник... Отже, що відомо станом на зараз: пермський стрілець Тимур Бекмансуров прийшов до тями в лікарні, але його стан - тяжкий. Йому ампутували частину ноги.
18-річний хлопець стверджує, що... втратив пам'ять. Біля його палати чергує понад десяток правоохоронців. Поліцейські бояться, що родичі загиблих можуть влаштувати над Бекмансуровим самосуд. Бо у понеділок 20 вересня Тимур прийшов в університет, і влаштував бійню. Він з рушниці застрелив шістьох людей, ще 43 - постраждали. Частину з них у критичному стані доправили спецлітаками до Москви.
Сам Тимур був першокурсником. Він кілька років збирав гроші на зброю і ретельно планував цей злочин. А ще сподівався, що й сам загине. Про все це він детально написав у листі перед розстрілом. У ньому просив не вважати свій вчинок терактом. Зараз цю справу розслідують за статтею "Вбивство двох і більше осіб". Стрільцю загрожує довічне ув'язнення.
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