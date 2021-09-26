Україна цілком може розраховувати на отримання цієї восени цього року чергового траншу від МВФ, оскільки влада виконала майже всі вимоги донора. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічний експерт Тетяна Острікова.

Місія почала роботу дистанційно, тобто в режимі онлайн. І якщо чесно говорити, коли місія починає робити перегляд як виконувалась програма, це вже певний усіх, це означає, що їм є що оцінювати. Прогрес є. Заради об'єктивності скажемо, що справді наша влада виконала низку пунктів Меморандуму, зокрема закони ухвалені, яі посилюють Національний банк, посилюють його більшими контролюючими функціями відносно банків приватних. І взагалі робить його більш незалежним і більш убезпеченим від політичих впливів, від впливів уряду, щоб уряд не міг сказати Національному банку "надрукуй зайві гроші". Тобто в банківській сфері тут можна сказати, що галочку ставимо.

Водночас економічний експерт нарахувала шість "вузьких місць", які можуть стати на заваді отриманню чергового траншу від МВФ. Насамперед це судова реформа.

Ухвалений законопроект, який мав перезапустити Вищу Раду Павосуддя, але суддівська система, Рада суддів чинить опір, і буквально в середлині вересня вони не дали своїх представників у етичну комісію, яка мала перезавантажити Вищу Раду Правосуддя. Тому закон формльно ухвалений, а виконання немає. Конституаціний суд і конституційна криза, яка є в КСУ - два. Не виконаний пункт меморандуму, який говорив, що від Окружнога дміністративного суду міста Києва треба забрати розгляд справ про вищі органи влади. "Нафтогаз" і проблеми з наглядовими радами, з призначення чільного очільника. І неможна не сказати про НАБУ І САП - там немає конкурсу і немає змін до закону про НАБУ, який було визнано неконституційним.

В умовах, коли ціна газу на світових ринках сягнула 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів, не можна не згадати питання тарифів, вважає Тетяна Острікова.

МВФ був проти того, щоб ставили верхню планку, як було зроблено навесні - 6,99 гривень за кубометр. Вони за те, щоб тарифи булі вільні. І що зараз відбувається: формально бюджет на 2022 рік порахований із ціни на газ 220 доларів. Вона вже зовсім інша. Прем'єр-міністр в Раді говорить "тарифи не будуть зростати". Але як це забезпечити - питання відкрите.

Проект державного бюджету на 2022 рік економічний експерт назвала "стабільним" і "прогнозованим".

Цей бюджет порахований на дуже консервативних показниках. Наприклад, зростання ВВП - 3,8%, тоді як Організація економічного співробітництва та розвитку говорить, що в середньому країни світу будуть зростати на 4,5%. І я думаю, що саме в цьому криється додатковий резерв для доходів, переглянути макроекономічний прогноз, сказати, що економіка буде зростати більше, відповідно більше доходів генеруватиметься, відповідно, тоді можна буде врахувати побажання депутатів (збільшити видатки - ред.).

Тетяна Острікова розкритикувала законопроект №5600 (зміни до податкового кодексу - ред.), який суттєво підвищує податкове навантаження і на бізнес, і на громадян.

Це законопроект задумувався як антиолігархічний. Можу відповідально сказати, як людина, яка прицільно займається податковою політикою. що він немає нічого відносно оподаткування олігархів або якохось ресурсів великих видів бізнесу. Там на сьогоднішній день залишилося кілька шкідливих норм. Я не можу не згадати про одну із них - це мінімальне податкове зобов'язання на земельні ділянки сільскогосподарського призначення. Обробляєш, не обробляєш - вирощуєш продукцію, яку потім продаєш на ринках - будеш платити оцей мінімальний податок. І в контексті саме запуску ринку землі введення такого додаткового податку воно стимулюватиме людей передавати продавати землю в оренду або продавати. Цього не можна робити.

Як повідомляли "Подробиці", в Офісі Зеленського розраховують, що черговий транш МВФ Україна отримає до осені. Для нашої країни донор зарезервував $ 5 млрд, з яких $ 2,1 млрд влада вже отримала.