Падіння ВВП, скорочення інвестицій та хронічне безробіття. Експерти підбили підсумки роботи Мінекономіки.

Мовляв, протягом 2020 року залучення капітальних інвестицій в Україні скоротилося майже на третину, а ВВП у першому кварталі цього року зменшився на 2 відсотки. Тож найголовніше, що має зробити новий очільник міністерства, на думку економістів, - це завершити всі започатковані програми.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це людина має "розкачуватися", не проводити аналізів, чергові аналітики, не писати чергові програми, а виконати хоча б раз ці програми, які були виписані на посаді міністра економіки. Має мати візіонерське бачення розвитку економіки, тобто міністерство називається економічного розвитку, воно має розуміти - які пільги можна надати, якими іншими заходами стимулювання можна розвинути ті чи інші галузі. Людина має чітко розуміти, які галузі ми, як Україна, маємо стратегічними. Такими драйверами, від яких буде зростати економіка, зростати ВВП, будуть створюватись робочі місця.