Дев'ятирічний Єгор Мусійчук потребує нашої допомоги. У хлопчика гангліо-нейро-бластома - злоякісна пухлина нервової системи. Допомогти дитині погодилися ізраїльські лікарі. В клініці Шиба фахівці дають обнадійливі прогнози. Та щоб почати лікування, родині не вистачає грошей. Марічка Мельник розкаже деталі.

Хочу вчитися, коли перший раз прийшов в школу мені це дуже сподобалось.

Єгору - одинадцять. Він мріє стати художником. Малюванням захопився ще змалечку. Та замість відвідувати школу і спілкуватися з однолітками, хлопець змушений навчатися дистанційно. А все почалося більше ніж два роки тому. Не спадала температура та мучив біль у животі.

Дмитро Буряк, брат Єгора:

Не могли поставити довгий час, десь там півтора чи два роки діагноз точний. От, і коли уже поставили, то це звичайно був для нас як такий удар.

У Єгора - злоякісна пухлина нервової системи. Хвороба прогресує надто швидко.

Аліна Пономарьова, мати Єгора:

Ми зараз пройшли цих вісім курсів хіміотерапії й потрібно лікування за кордоном, тому що після чотирьох курсів лікування, після чотирьох хімій було зменшення пухлини, а після восьмої немає.

Допомогти хлопцеві зголосилася ізраїльська клініка, що спеціалізується на пухлинних захворюваннях центральної нервової системи. Там погодилися зробити Єгору для початку комплексну діагностику, а якщо знадобиться, й трансплантацію кісткового мозку та імунотерапію.

Юрій Яньков, лікар, медичний директор Першого медичного центру Тель-Авіва:

Детские онкологи говорят о необходимости, возможной необходимости, трансплантации костного мозга. Эта процедура очень длительная, очень серьезная и требует предварителной подготовки, нахождения малыша в стирильном боксе, так как при подготовке трансплантации костного мозга полностью подавляеться иммунитет.

Операція коштує 450 тисяч доларів. Сума для родини непосильна. Лише щоб зробити дитині обстеження, необхідно 100 тисяч доларів. Частину з цієї суми сім'я вже зібрала за допомогою близьких та знайомих.

Аліна Пономарьова, мати Єгора:

Зібрали 15 тільки тисяч доларів. Тобто потрібно ще 85. Там лікарі нас чекають, чекають нас уже прийняти.

Родина сподівається на допомогу небайдужих. І вірить - хлопчик обов'язково одужає.

Допомогти Єгорові можете і ви. Для хлопчика важлива кожна гривня, адже лікування вже розпочали. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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Мусійчук Ігор Анатолійович, батько