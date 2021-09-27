В городе Луцк на проспекте Возрождения произошла авария, в ходе которой пострадал мужчина, который находился на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Инцидент произошел в 9:00. Водитель-виновник дорожно-транспортного происшествия, пытаясь избежать столкновения с другим авто, вырулили в остановку, где находился прохожий, вследствие столкновения пострадавший получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Один из водителей, личность которого сейчас устанавливают, нарушил правила маневрирования. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 26-летнего парня. Мужчину госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о внесении данных о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Виновнику аварии грозит уголовная отвественность.

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Кроме того, на столичном проспекте Валерия Лобановского автомобиль влетел в остановку пассажирского транспорта. Водитель Chevrolet не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

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