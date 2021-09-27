Украина получит 9 млн долларов помощи от США [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи. США помогут Украине на общую сумму 9 млн долларов.
Куда пойдут предоставленные Украине средства:
- 7 млн долларов - на улучшение состояния здоровья украинцев;
- 2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.
"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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