Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи. США помогут Украине на общую сумму 9 млн долларов.

Куда пойдут предоставленные Украине средства:

7 млн долларов - на улучшение состояния здоровья украинцев;

2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.

"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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