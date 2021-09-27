Коронавірусні хроніки: лікарі очікують пікове навантаження [ Редактировать ]
Восени кількість хворих на коронавірус піде вгору, а пікове навантаження на лікарні очікується в листопаді. Такі прогнози дають у Мінохорони здоров'я.
Там кажуть, що минулої доби зафіксували понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 . 94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікувань - у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях.
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94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Вся країна стала жовтою, а деякі регіони - взагалі помаранчеві. Школи масово перевели на дистанційку, через невакцинований персонал. А в уряді заговорили про обов’язкове щеплення для представників певних професій. Тож кому не залишать вибору?
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