Найбільше інфікувань - у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях.

Восени кількість хворих на коронавірус піде вгору, а пікове навантаження на лікарні очікується в листопаді. Такі прогнози дають у Мінохорони здоров'я.

Там кажуть, що минулої доби зафіксували понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 . 94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікувань - у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях.