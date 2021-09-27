Как снизить риск инсульта: ответ медиков [ Редактировать ]
Инсульт опасен для жизни и требует неотложной медицинской помощи. После инсульта вам может потребоваться операция и специальные лекарства, и у вас могут остаться долгосрочные проблемы с мозгом. Вы можете значительно снизить риск инсульта, изменив свой образ жизни, в том числе придерживаясь здоровой диеты, об этом пишет newsyou.info.
Ассоциация инсультов пояснила: "Здоровое и сбалансированное питание может помочь снизить кровяное давление и контролировать диабет. Холестерин - это жирное вещество, которое вырабатывается в организме и также может всасываться с пищей. Если в вашей крови слишком много холестерина, это может вызвать накопление жировых отложений в ваших артериях и ограничить кровоток. Однако правильное питание может снизить уровень холестерина".
По данным The Stroke Association, вот шесть диетических изменений, которые необходимо внести, чтобы снизить риск.
Больше фруктов и овощей
Дело не только в сокращении нездоровой пищи, увеличение потребления фруктов и овощей может снизить риск инсульта.
Больше клетчатки
Клетчатка не только помогает дольше чувствовать сытость, помогает пищеварению и предотвращает запоры, но также снижает риск инсульта.
Здоровый белок
Белок играет в организме множество важных ролей, например, поддерживает процесс переноса кислорода по телу в крови.
Меньше жира и сахара
Все мы нуждаемся в небольшом количестве жира и сахара в нашем рационе, но слишком большое количество может привести к проблемам с весом, которые увеличивают риск инсульта.
Без жарки
То, как вы готовите пищу, так же важно, как и то, что вы едите.
Ограничить соль
Слишком много соли может повысить ваше кровяное давление, и вам не следует есть более 6г (или чайной ложки) соли в день.
Читайте также, высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Исследование проводилось Институтом глобального здравоохранения Джорджа.
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