Инсульт опасен для жизни и требует неотложной медицинской помощи. После инсульта вам может потребоваться операция и специальные лекарства, и у вас могут остаться долгосрочные проблемы с мозгом. Вы можете значительно снизить риск инсульта, изменив свой образ жизни, в том числе придерживаясь здоровой диеты, об этом пишет newsyou.info.

Ассоциация инсультов пояснила: "Здоровое и сбалансированное питание может помочь снизить кровяное давление и контролировать диабет. Холестерин - это жирное вещество, которое вырабатывается в организме и также может всасываться с пищей. Если в вашей крови слишком много холестерина, это может вызвать накопление жировых отложений в ваших артериях и ограничить кровоток. Однако правильное питание может снизить уровень холестерина".

По данным The Stroke Association, вот шесть диетических изменений, которые необходимо внести, чтобы снизить риск.

Больше фруктов и овощей

Дело не только в сокращении нездоровой пищи, увеличение потребления фруктов и овощей может снизить риск инсульта.

Больше клетчатки

Клетчатка не только помогает дольше чувствовать сытость, помогает пищеварению и предотвращает запоры, но также снижает риск инсульта.

Здоровый белок

Белок играет в организме множество важных ролей, например, поддерживает процесс переноса кислорода по телу в крови.

Меньше жира и сахара

Все мы нуждаемся в небольшом количестве жира и сахара в нашем рационе, но слишком большое количество может привести к проблемам с весом, которые увеличивают риск инсульта.

Без жарки

То, как вы готовите пищу, так же важно, как и то, что вы едите.

Ограничить соль

Слишком много соли может повысить ваше кровяное давление, и вам не следует есть более 6г (или чайной ложки) соли в день.

Читайте также, высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Исследование проводилось Институтом глобального здравоохранения Джорджа.