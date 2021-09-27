Землетрус у Греції вбив людину [ Редактировать ]
Потужний землетрус сколихнув грецький острів Крит. Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова. Рятувальні служби продовжують усувати наслідки.
Ставрос Калоґіаннакіс, начальник рятувальної служби:
З допомогою важкої техніки рятувальники розібрали завали церкви і знайшли тіло без однак життя. Ми будемо напоготові увесь день, і поїдемо на виклики туди, де потрібна наша допомога.
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Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
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