Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.

Потужний землетрус сколихнув грецький острів Крит. Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова. Рятувальні служби продовжують усувати наслідки.

Ставрос Калоґіаннакіс, начальник рятувальної служби: