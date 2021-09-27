Роковини трагедії Бабиного Яру. На станції метро "Дорогожичі" презентували виставку "Зона відчуження". Обабіч ескалатора на лайтбоксах розмістили світлини та короткі тези, які нагадають пасажирам про геноцид єврейського народу.

Автори експозиції - французький фотограф Антуан Д'агата та американсько-французький письменник Джонатан Літтелл. На відкриття заходу прийшов і мер Києва Віталій Кличко. Каже - українці мають пам'ятати про ті страшні події і не допустити їх повторення.

Віталій Кличко, Київський міський голова: