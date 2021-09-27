Роковини Бабиного Яру: у київському метро презентували виставку [ Редактировать ]
Роковини трагедії Бабиного Яру. На станції метро "Дорогожичі" презентували виставку "Зона відчуження". Обабіч ескалатора на лайтбоксах розмістили світлини та короткі тези, які нагадають пасажирам про геноцид єврейського народу.
Автори експозиції - французький фотограф Антуан Д'агата та американсько-французький письменник Джонатан Літтелл. На відкриття заходу прийшов і мер Києва Віталій Кличко. Каже - українці мають пам'ятати про ті страшні події і не допустити їх повторення.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Тут, на станції метро "Дорогожичі" , дякуючи нашим бійцям, ми відкриваємо галерею, яка буде нагадувати про ті страшні події, які відбувалися у місті Києві, на Бабиному Яру, 80 років тому. Люди повинні знати, що відбувалось, люди повинні шанувати пам’ять і робити висновки на майбутнє для наступних поколінь.
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