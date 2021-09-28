Песчаная буря накрыла город в Бразилии. Буря произошла после длительной засухи в регионе под действием интенсивных ветров.

Об этом сообщает в Twitter Climática Mundial.

Assustador! Barretos (SP), Franca (SP), Ribeirão Pretos (SP) e Frutal (MG) são algumas das cidades que registraram uma tempestade de areia no fim da tarde de hoje. A região passa por um período de estiagem que já dura quase 3 meses e a nuvem de areia antecedeu a chegada da chuva. pic.twitter.com/ZhHZ3JpEux — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 26, 2021

В штате давно не было дождя, поэтому почва была сухой, а порывы ветра до 100 километров в час подняли с земли пыль. О пострадавших информации нет.

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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