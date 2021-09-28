В Twitter произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину.
Пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.
Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Канады и Германии.
Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.
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